Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей одного города
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 11 марта жителей Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"11 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Уральск", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Самое читаемое
- Отбор на Олимпиаду: Айбек Оралбай победил титулованного боксера
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- Какие первые действия нужно совершить при краже телефона
- Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца