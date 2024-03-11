Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей одного города

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 11 марта жителей Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"11 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Уральск", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.