Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей девяти городов

Сегодня, 09:21

Сегодня, 09:21

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха жителей девяти городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"1 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Риддер, Темиртау, Караганда, Жезказган", - говорится в сообщении.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.