Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей девяти городов
Сегодня, 09:21
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Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
62Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха жителей девяти городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"1 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Риддер, Темиртау, Караганда, Жезказган", - говорится в сообщении.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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