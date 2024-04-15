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Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей четырёх городов

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baigenews.kz Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 15 апреля жителей четырёх городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"15 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Ақтау, Астана, ночью в городе Атырау", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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