Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей Алматы и ещё трёх городов
Сегодня, 08:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:07Сегодня, 08:07
166Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в четырёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 14 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Балхаше, Атырау, Шымкенте и Алматы.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Надо у меня сначала спрашивать: Роза Рымбаева опровергла информацию о разбирательствах в суде