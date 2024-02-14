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Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей Алматы и ещё трёх городов

Сегодня, 08:07
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baigenews.kz Сегодня, 08:07
Сегодня, 08:07
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в четырёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 14 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Балхаше, Атырау, Шымкенте и Алматы.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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