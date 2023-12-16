Об угрозе схода лавин в горах Алматинской области заявил ДЧС

В горах Алматинской области с 15 по 18 декабря сохраняется лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

ДЧС области убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

На территории Алматинской области есть 55 лавиноопасных участков. Они находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

В основном сход снежных лавин происходит из-за повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

4 января на Бортогайском водохранилище в Алматинской области сошедшая лавина перекрыла дорогу. В горах остались 53 человека на 38 автомобилях. Эвакуация осложнялась обильным снегопадом и сошедшими на дорогу лавинными массами.

6 марта 2023 года несколько лавин сошли в популярных у туристов местах близ Алматы.