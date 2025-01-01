Об угрозе схода лавин предупредили в Алматинской области
Спасатели просят туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны 1 и 2 января.
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
162Фото: tekelinews.kz
1 января и 2 января в горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz.
"ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", — говорится в сообщении ДЧС региона.
На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.
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