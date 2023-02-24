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pixabay.com Сегодня, 17:38
186
Сегодня, 17:38
186
Фото: pixabay.com

Об угрозе схода лавин предупредили спасатели в Алматы

В горах Алматы и Алматинской области стало лавиноопасно. Спасатели обратились к жителям и гостям региона, передаёт BaigeNews.kz. 

"На основании штормового предупреждения о лавинной опасности ДЧС информирует, что 24-25 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выходить на заснеженные склоны. Лучше воздержаться от походов в горы", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.

В горах Алматинской области лавиноопасный период наступит с 25 по 27 февраля. На территории региона 55 опасных участков. Они находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

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#лавина #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:38
186
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