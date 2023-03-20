Об угрозе подтоплений в двух областях Казахстана предупредили синоптики

Фото: акимат Актюбинской области / иллюстративное фото

В Костанайская и Улытауской областях имеется угроза подтопления талыми водами населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Такая угроза сохраняется в период с 20 по 22 марта в связи с повышением температуры воздуха.

На юге Костанайской области (Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский районы, Аркалык) ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъёмы уровней воды и возможны разливы.

В Улытауской области (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.