Об оттоке кадров из системы высшего образования высказался президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил о необходимости уделить особое внимание развитию университетской науки и научной инфраструктуре, передаёт BaigeNews.kz.

По словам президента, упешные реформы в сфере науки и среднего образования, предпринятые в последние годы, привели к оттоку кадров из системы высшего образования. Квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени, стали переходить в школы и научные организации с более высокой зарплатой.

"Сегодня среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40%. Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров. Поручаю профильному министерству принять конкретные меры. В целом, дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований. Уровень цитирования трудов ученых вузов крайне низок, не превышает и одного балла из ста возможных", - отметил президент.

Он добавил, что о системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации.

По мнению Токаева, слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе, сказал президент.

Помимо этого, президент заявил о том, что нужно расширить сферу применения понятия "грант" в Бюджетном кодексе. Средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования и развитие его инфраструктуры должны выделяться беспрепятственно, подчеркнул Токаев.

"Развитие высшего образования в стране сдерживает и ветхая инфраструктура. Здания государственных вузов устарели. Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году. В этой связи по моему поручению будут построены новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева", - сказал Токаев.

При этом он подчеркнул, что нужно модернизировать материально-техническую базу и других вузов.

"У нас есть хорошие наработки в медицинской науке. Яркий пример: уникальный противоопухолевый препарат, который сегодня представил наш ученый Дос Сарбасов. Подобные проекты нужно всячески поддерживать. Считаю, что следует учесть предложение ученого Сарбасова по формированию в Казахстане хаба клинических исследований. Существует серьезный региональный дисбаланс в распределении вузов: большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы. Это приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах", - добавил президент.

По его словам, для обеспечения целостного развития науки и высшего образования ранее мною было поручено создать Центры академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.