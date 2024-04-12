Об оттоке кадров из системы высшего образования высказался президент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил о необходимости уделить особое внимание развитию университетской науки и научной инфраструктуре, передаёт BaigeNews.kz.
По словам президента, упешные реформы в сфере науки и среднего образования, предпринятые в последние годы, привели к оттоку кадров из системы высшего образования. Квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени, стали переходить в школы и научные организации с более высокой зарплатой.
"Сегодня среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40%. Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров. Поручаю профильному министерству принять конкретные меры.
В целом, дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований. Уровень цитирования трудов ученых вузов крайне низок, не превышает и одного балла из ста возможных", - отметил президент.
Он добавил, что о системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации.
По мнению Токаева, слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе, сказал президент.
Помимо этого, президент заявил о том, что нужно расширить сферу применения понятия "грант" в Бюджетном кодексе. Средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования и развитие его инфраструктуры должны выделяться беспрепятственно, подчеркнул Токаев.
"Развитие высшего образования в стране сдерживает и ветхая инфраструктура. Здания государственных вузов устарели. Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году. В этой связи по моему поручению будут построены новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева", - сказал Токаев.
При этом он подчеркнул, что нужно модернизировать материально-техническую базу и других вузов.
"У нас есть хорошие наработки в медицинской науке. Яркий пример: уникальный противоопухолевый препарат, который сегодня представил наш ученый Дос Сарбасов. Подобные проекты нужно всячески поддерживать.
Считаю, что следует учесть предложение ученого Сарбасова по формированию в Казахстане хаба клинических исследований. Существует серьезный региональный дисбаланс в распределении вузов: большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы. Это приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах", - добавил президент.
По его словам, для обеспечения целостного развития науки и высшего образования ранее мною было поручено создать Центры академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.
"Правительству нужно развивать исследовательскую компоненту вузов и через программно-целевое финансирование поэтапно реализовать данный проект. Подобные центры успешно функционируют во многих странах, в которых научные инновации и экспорт образовательных услуг занимают весомую долю в структуре экономики.
Опыт развитых государств показывает, что научный потенциал региональных университетов способны усилить молодые ученые – они мобильны и открыты к переменам. Необходимы действенные механизмы, которые будут стимулировать их трудиться и проводить исследования в региональных вузах. В целом, Правительству следует принять все необходимые меры для поддержки и развития научных центров и институтов по всей стране", - сказал президент.