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  • Об оценке проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы доложили Токаеву
t.me/Борт №1 Сегодня, 18:05
174
Фото: t.me/Борт №1

Об оценке проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы доложили Токаеву

Глава государства принял председателя Счётного комитета Наталью Годунову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Годунова отчиталась о работе комитета за девять месяцев. За этот период проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 триллиона тенге бюджетных средств.

Она также проинформировала об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы (в рамках которой охвачено 3,5 триллиона тенге бюджета развития) и представила предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.

Президент дал главе Счётного комитета ряд поручений по дальнейшему развитию системы государственного аудита.

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#Акорда #Счетный комитет #бюджет #аудит
Журналист
Сегодня, 18:05
174
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