Об особенностях заключения брачного договора в Казахстане рассказали юристы

Казахстан занимает второе место по разводам среди 105 стран. По данным статистики World Population Review, на начало 2024 года этот показатель составляет 4,6 разводов на тысячу человек. При разводах нередко возникают имущественные споры, которые мог бы решить брачный договор. Несмотря на статистику, брачные контракты по-прежнему не популярны в Казахстане. Почему казахстанские пары не спешат прибегать к брачным договорам и что нужно знать при его составлении? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Особенности менталитета

У председателя палаты юридических консультантов "Adilzanger" Жибек Хамитовой многолетний стаж в юриспруденции. Исходя из своего опыта, она отмечает, что, действительно, казахстанцы редко прибегают к услугам специалистов для составления брачных договоров.

"В соответствии с пунктом два статьи "О браке (супружестве) и семье" брачный договор может предусмотреть имущественные права детей, рожденных или усыновленных в браке. Следует отметить, что немногие из наших граждан, заключающие брачный договор, принимают во внимание указанное положение, в силу отсутствия информации об этой норме. Несмотря на повышение уровня информированности и уровня благосостояния граждан, брачный договор можно назвать достаточно редким явлением в Казахстане. Однако наблюдается тенденция к его распространённости", - говорит Жибек Хамитова.

Кандидат юридических наук Булат Пономарев также отмечает, что среди казахстанских пар брачные договоры не распространены.

"Хотя в крупных городах оформление брачных договоров происходит достаточно регулярно, в своей практике я могу заметить, что люди обращаются с таким запросом не так уж и часто", - говорит юрист.

Так почему казахстанцы не спешат составлять брачные договора? Одна из причин – особенность менталитета, считает Жибек Хамитова. Зачастую их заключение расценивается как проявление меркантильности.

"Нельзя списывать со счетов тот факт, что долгое время наше общество было достаточно архаичным, с утвержденными моральными ценностями. Поэтому заключение брачного договора зачастую расценивается как неизбежное намерение одной из сторон в последующем прекратить брачные отношения и ущемить имущественные интересы второго супруга", - полагает Хамитова.

Булат Пономарев также акцентирует внимание на том, что на ситуацию влияет менталитет и низкий уровень информированности. Кроме того, в Казахстане, как и в других странах СНГ, обсуждение имущественных вопросов между парой считается неестественным, и подобные разговоры могут восприниматься одним из партнёров как акт недоверия. Важным аспектом является и то, что большинство браков в стране заключаются молодыми людьми в возрасте от 20 до 25 лет, замечает юрист. В этом возрасте люди, как правило, ещё не располагают значительным имуществом.

Нюансы договора

По закону брачный договор можно заключить с момента подачи заявления о регистрации брака и в течение всего времени брака. Сумма, уплачиваемая частному нотариусу, за удостоверение брачного договора на сегодняшний день составляет 36 920 тенге, из которых 5 МРП, что на данный момент составляет 18 460 тенге. Процедура занимает обычно не более часа, если все детали уже обсуждены.

Одной из типичных ошибок при разработке брачного договора является попытка добавить в него положения, касающиеся личных отношений, воспитания детей и домашних обязанностей. Булат Пономарев акцентирует внимание на том, что в договоре должны рассматриваться исключительно имущественные вопросы.

Часто в брачных договорах также происходит изменение стандартного режима совместной собственности. Указывается, какое имущество принадлежит каждому из супругов, а иногда оговариваются условия раздела совместно нажитого имущества в случае развода и порядок распределения расходов на его содержание.

Жибек Хамитова подчеркивает, что брачный договор можно заключить на определенный срок или без указания такового. В этом случае важно учитывать особенности каждого конкретного права при его оформлении.

"Например, невозможно прописать условие, что квартира будет принадлежать одному супругу на протяжении 10 лет, а затем перейдет во владение второго супруга. Однако обязательство по семейным расходам может быть ограничено сроком или можно предусмотреть, что стороны будут нести расходы поочередно в течение определенного периода", - поясняет юрист.

Брачные договоры обычно составляют для имущества, которое нужно регистрировать в госорганах. Реже в них включают условия о разделе другого имущества.

Председатель палаты юридических консультантов рассказывает об одном из таких договоров. Это был договор между супругами, один из которых являлся иностранным гражданином.

"В договоре они прописали не только недвижимость и доли в компаниях, но и то, как будут делиться ювелирные украшения. Причем список этих украшений оказался очень длинным — на 25 страницах. Связано это было с тем, что часть из них являлась фамильными ценностями, которые передавались в семье из поколения в поколение", - рассказывает Жибек Хамитова.

Лучше договориться обо всем заранее

По словам Жибек Хамитовой, условия брачного договора Казахстане и за границей существенно отличаются из-за разных правовых систем, действующих в странах. Например, в США брачный контракт стал обыденной практикой и представляет собой один из стандартных шагов при вступлении в брак.

Примечательно также, что граждане США могут включать в свои брачные контракты условия, касающиеся не только имущественных вопросов, но и личных аспектов, что недопустимо по законодательству Казахстана.

Юрист считает, что повышение информированности общества о брачном договоре может сильно помочь в его распространении и развитии в Казахстане.

Жибек Хамитова рекомендует для составления брачного договора повышать уровень правовой грамотности, которым будут отвечать интересам супругов и семьи.

Булат Пономарев отмечает, что перед составлением контракта будущим супругам необходимо договориться обо всем заранее.