Об особенностях процедуры голосования рассказали юристы

Фото: BaigeNews.kz

Члены штаба "За честные выборы" рассказали об особенностях процедуры голосования на предстоящих выборах депутатов мажилиса и маслихатов республики, передаёт BaigeNews.kz.

"Голосование пройдёт с 7:00 до 20:00 часов по местному времени. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее чем за десять дней. При этом находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать правила, установленные избирательной комиссией. В день голосования запрещается присутствие в помещении для голосования посторонних лиц, не связанных с избирательным процессом", — рассказал член штаба Думан Жампеисов.

По словам другого члена штаба Абдыкарыма Акжанова, каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, на выборах не допускаются.

"В случае, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдалённых и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки, не могут прибыть для голосования, участковая избирательная комиссия по их письменной просьбе, которая может быть подана не позднее двенадцати часов местного времени в день голосования, должна организовать голосование в месте пребывания этих избирателей", — сказал он.

Юрист Ануарбек Скаков отметил, что избирательные бюллетени заполняются голосующими лично в кабинете для тайного голосования. При их заполнении запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего.

"Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя. Этим лицом не может быть: 1) член избирательной комиссии; 2) должностное лицо местного представительного или исполнительного органа; 3) доверенное лицо кандидата; 4) журналист — представитель средств массовой информации; 5) наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии", — пояснил он.

Ранее юристы разъяснили права и обязанности наблюдателей за выборами.