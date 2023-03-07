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Об особенностях процедуры голосования рассказали юристы
Члены штаба "За честные выборы" рассказали об особенностях процедуры голосования на предстоящих выборах депутатов мажилиса и маслихатов республики, передаёт BaigeNews.kz.
"Голосование пройдёт с 7:00 до 20:00 часов по местному времени. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее чем за десять дней. При этом находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать правила, установленные избирательной комиссией. В день голосования запрещается присутствие в помещении для голосования посторонних лиц, не связанных с избирательным процессом", — рассказал член штаба Думан Жампеисов.
По словам другого члена штаба Абдыкарыма Акжанова, каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, на выборах не допускаются.
"В случае, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдалённых и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки, не могут прибыть для голосования, участковая избирательная комиссия по их письменной просьбе, которая может быть подана не позднее двенадцати часов местного времени в день голосования, должна организовать голосование в месте пребывания этих избирателей", — сказал он.
Юрист Ануарбек Скаков отметил, что избирательные бюллетени заполняются голосующими лично в кабинете для тайного голосования. При их заполнении запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего.
"Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя. Этим лицом не может быть: 1) член избирательной комиссии; 2) должностное лицо местного представительного или исполнительного органа; 3) доверенное лицо кандидата; 4) журналист — представитель средств массовой информации; 5) наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии", — пояснил он.
Ранее юристы разъяснили права и обязанности наблюдателей за выборами.
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