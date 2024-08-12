Об опыте использования атомной энергии в Испании рассказал эксперт

Казахстан планиурет строительство первой в своей истории АЭС, учитывая этот факт, стране очень важно изучить мировой опыт в использовании этого источника энергии. При том что атомная энергетика является вторым по величине источником низкоуглеродной энергии в мире. Об опыте ее использования в Испании казахстанским журналистам рассказал инженер ядерной энергетики, один из лидеров испанского ядерного общества "Jovenes Nucleares" Хесус Саиз дэ Оменьяка Тихеро, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе видеоконференции эксперт отметил что, атомная энергия играет важную роль в энергетическом комплексе Испании. А именно 20 процентов электроэнергии, производимой в стране, приходится на ядерную энергию. При этом в стране действуют семь атомных реакторов. Они вносят огромный вклад в производство электроэнергии без ущерба для окружающей среды.

"АЭС не выделяет вокруг себя парниковые газы и обеспечивает страну энергией на постоянной основе. Что касается топливного цикла, то он состоит из трех стадий: предварительный, работы реактора и заключительный. На первом этапе Испания импортирует природный уран. Здесь обогащают и готовят ядерное топливо. В испанском регионе Саламанка есть урановые рудники. Однако по политическим причинам их работа остановлена. Вот почему мы импортируем уран. Следующий этап – работа реактора. Здесь производят электроэнергию. Отработанное ядерное топливо хранится на складе и в дальнейшем будет утилизировано. В Испании, как и во Франции или Японии, отработавшее топливо не перерабатывается", - говорит эксперт.

Фото скрин из видеоконференции.

Эксперт также пояснил, почему Испания решила отказаться от атомной энергетики к 2035 году. Решение не имеет ничего общего с какими-либо угрозами безопасности или экологическими проблемами, утверждает Хесус Тихеро. Он подчеркивает, что атомные электростанции являются одним из самых безопасных способов получения энергии.

"На реконструкцию атомных электростанций и их объектов в Испании выделены миллионы евро. Это безопасный и дешевый способ получения энергии. Нет никаких технических или научных причин отказываться от этого. Это политическое решение. Правительство Испании отдает приоритет возобновляемым источникам энергии. Это, безусловно, хорошее решение. Только использования возобновляемых источников энергии недостаточно. Этого недостаточно, чтобы обеспечить 47 миллионов человек (население Испании-прим.редакцией). Поэтому необходимо добавить устойчивые источники энергии. Энергия должна производиться только чистым, экологически безопасным способом. Лучший способ – атомная энергия. При принятии решений эти аспекты не были учтены", - сказал Тихеро.

Он также добавил, что Франция, Великобритания и другие страны за пределами Европы, такие как Китай, Индия, США, напротив, строят атомные электростанции и развивают атомную энергетику.