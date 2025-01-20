  • 20 Января, 16:59
  • BAIGENEWS

Об опасных участках дорог в Шымкенте водителей предупредят Яндекс карты и 2ГИС

В карту добавлено около 30 таких зон по всему городу.

Сегодня, 16:16
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perm.ldpr.ru Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: perm.ldpr.ru

В Шымкенте на заседании Координационного совета прокуратуры города рассмотрен вопрос обеспечения дорожной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.

Основной причиной ДТП является нарушение водителями правил дорожного движения.

"По результатам анализа аварийно - опасных участков автодорог прокуратурой города совместно с Яндекс картами и 2ГИС в навигаторы внедрена карта особо аварийных участков и функция голосового предупреждения водителей при приближении к ним.

В карту добавлено около 30 таких зон по всему городу. Звуковые оповещения в Яндекс Картах и 2ГИС срабатывают, если водитель превышает скорость, минимум за 300 метров до опасного участка", - говорится в сообщении.

Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения находится на особом контроле городской прокуратуры.

Напомним, выезд из Астаны закрыли из-за непогоды.

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