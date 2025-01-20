Об опасных участках дорог в Шымкенте водителей предупредят Яндекс карты и 2ГИС
В карту добавлено около 30 таких зон по всему городу.
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В Шымкенте на заседании Координационного совета прокуратуры города рассмотрен вопрос обеспечения дорожной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.
Основной причиной ДТП является нарушение водителями правил дорожного движения.
"По результатам анализа аварийно - опасных участков автодорог прокуратурой города совместно с Яндекс картами и 2ГИС в навигаторы внедрена карта особо аварийных участков и функция голосового предупреждения водителей при приближении к ним.
В карту добавлено около 30 таких зон по всему городу. Звуковые оповещения в Яндекс Картах и 2ГИС срабатывают, если водитель превышает скорость, минимум за 300 метров до опасного участка", - говорится в сообщении.
Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения находится на особом контроле городской прокуратуры.
Напомним, выезд из Астаны закрыли из-за непогоды.
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