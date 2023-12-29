Об опасности в горах предупредили жителей ВКО
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О возможном сходе снежных лавин предупредили жителей Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"По информации филиала ГУ "Казселезащита" "ВКТЭУ" в связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и неустойчивостью снежного покрова с 30 декабря по 2 января в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин", - сообщили в ДЧС.
В ведомстве рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.
"Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона – "112", - говорится в сообщении.