Об опасности в горах предупредили жителей ВКО

О возможном сходе снежных лавин предупредили жителей Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"По информации филиала ГУ "Казселезащита" "ВКТЭУ" в связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и неустойчивостью снежного покрова с 30 декабря по 2 января в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин", - сообщили в ДЧС.

В ведомстве рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.