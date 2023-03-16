Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова

Фото: acca.media

Известная правозащитница Айман Умарова сообщила об изнасиловании в женской колонии в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. На странице в Facebook адвокат написала, что уголовное дело по этому факту волокитится, а на пострадавшую оказывается давление.

"Изнасиловал её один из осужденных Мансуров. При соучастии сотрудника по имени Нурик, который просто запустил к женщине этого осужденного. Далее знал, что происходит. Можно сказать, он это всё устроил. Далее, когда она обратилась за помощью к сотруднику по имени Бауыржан, тот изнасиловал. Потом она обратилась к начальнику ИВС Уйгурского района по имени Рамиль. Он на просьбу женщины не отреагировал и даже усмехнулся", - сообщила Умарова.

По её словам, Наргиз родила ребенка от насильника, а правоохранительные органы Уйгурского района Алматинской области в курсе произошедшего, но пытаются замять дело.

Тем временем в департаменте полиции региона прокомментировали скандал в женской колонии.

"26.08.2022 году в УСБ ДП Алматинской области с заявлением обратилась осужденная Амраева Н.А. в отношении сотрудников ИВС ОП Уйгурского района по факту применения пыток и изнасилования в ИВС Уйгурского района, имевшего место в начале ноября 2021 года. По данному факту начато досудебное расследование по статьям 120 части 1,2, 433 части 2, 146 части 2 УК РК. В связи с внесенными изменениями в УПК, с 1 января 2023 года, за органами прокуратуры определена исключительная подследственность по расследованию дел о пытках. 04.01.2023 года данное уголовное дело принято в производство управления специальных прокуроров прокуратуры Алматинской области", - говорится в сообщении полиции.

В ходе досудебного расследования провели экспертизы. Кроме того, следователи сейчас проверяют заявление пострадавшей о том, что прокурор просил её отказаться от претензий к сотрудникам ИВС Уйгурского района.