Об избиении полицейскими и препятствии работе заявили казахстанские адвокаты

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Национальный доклад о состоянии адвокатуры презентовала Республиканская коллегия адвокатов в ходе пресс-конференции в Астане. В ходе встречи стало известно о вопиющих фактах нарушения прав адвокатов, препятствовании их работе и избиениям со стороны полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

В докладе изложен ряд инцидентов 2022 года, в которых Республиканская коллегия адвокатов зафиксировала нарушения. Один из них был связан с препятствием для участия в обыске места жительства подзащитного.

“В марте 2022 года адвокат У., член Алматинской городской коллегии, пожаловалась в Республиканскую коллегию адвокатов на действия сотрудников Агентства по противодействию коррупции. Они не допускали её, как адвоката, к участию в обыске места жительства её подзащитного с применением физической силы. Отмечается, что действия сотрудников АПК были зафиксированы камерами видеонаблюдения. При этом, согласно заявлению адвоката, ею были представлены удостоверение адвоката и уведомление о защите. Кроме того, имели место факты нелицеприятных высказываний в её адрес”, - сообщили в коллегии.

Адвокаты направили обращение в генеральную прокуратуру по данной ситуации. В ответ генеральная прокуратура сообщила, что, поскольку доводы адвоката не нашли своего подтверждения, а по итогам служебной проверки незаконных действий сотрудников департамента антикоррупционной службы не установлено, оснований для принятия мер реагирования со стороны органов прокуратуры не имеется.

Еще один эпизод произошел в Кызылорде. По версии Республиканской коллегии адвокатов, их коллега подвергся избиениям со стороны сотрудников полиции.