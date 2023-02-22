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  • Об избиении полицейскими и препятствии работе заявили казахстанские адвокаты
Getty Images Сегодня, 15:30
121
Сегодня, 15:30
121
Фото: Getty Images

Об избиении полицейскими и препятствии работе заявили казахстанские адвокаты

Национальный доклад о состоянии адвокатуры презентовала Республиканская коллегия адвокатов в ходе пресс-конференции в Астане. В ходе встречи стало известно о вопиющих фактах нарушения прав адвокатов, препятствовании их работе и избиениям со стороны полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

В докладе изложен ряд инцидентов 2022 года, в которых Республиканская коллегия адвокатов зафиксировала нарушения. Один из них был связан с препятствием для участия в обыске места жительства подзащитного.

“В марте 2022 года адвокат У., член Алматинской городской коллегии, пожаловалась в Республиканскую коллегию адвокатов на действия сотрудников Агентства по противодействию коррупции. Они не допускали её, как адвоката, к участию в обыске места жительства её подзащитного с применением физической силы. Отмечается, что действия сотрудников АПК были зафиксированы камерами видеонаблюдения. При этом, согласно заявлению адвоката, ею были представлены удостоверение адвоката и уведомление о защите. Кроме того, имели место факты нелицеприятных высказываний в её адрес”, - сообщили в коллегии.

Адвокаты направили обращение в генеральную прокуратуру по данной ситуации. В ответ генеральная прокуратура сообщила, что, поскольку доводы адвоката не нашли своего подтверждения, а по итогам служебной проверки незаконных действий сотрудников департамента антикоррупционной службы не установлено, оснований для принятия мер реагирования со стороны органов прокуратуры не имеется.

Еще один эпизод произошел в Кызылорде. По версии Республиканской коллегии адвокатов, их коллега подвергся избиениям со стороны сотрудников полиции.

“Адвокат был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. На судебном заседании при избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей адвокат заявил о его избиении сотрудниками департамента полиции города Кызылорда. По словам защитника, полицейским было известно, что он является адвокатом, что и послужило причиной избиения, так как ранее он в ходе осуществления своей деятельности писал многочисленные жалобы на действия сотрудников полиции, защищая права граждан. Республиканская коллегия адвокатов обратилась в адрес генерального прокурора о необходимости прокурорского надзора в связи с бездействием местных правоохранительных органов в данном деле. В итоге уголовное дело по факту пыток было зарегистрировано в ЕРДР. Однако впоследствии адвокат пошел на процессуальное соглашение”, - заключили в коллегии.

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#полицейские #права #Нарушения
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:30
121
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