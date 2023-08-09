Об инвестиционной привлекательности Павлодарской области доложили Токаеву

Ознакомившись с ситуацией в Экибастузе, глава государства прибыл в Павлодар, где был проинформирован о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как доложил аким области Асаин Байханов, за первое полугодие в регион привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге. В области также планируется запустить завод компании EkibastuzFerroAlloys. Проект, в который предполагается инвестировать 92 миллиарда тенге, обеспечит создание более 1500 рабочих мест. В сфере железнодорожного машиностроения планируется запуск кузнечно-бандажного комплекса компании RailCastSуstems с объёмом инвестиций 78 миллиардов тенге.

Господдержку получили и действующие предприятия региона. Так, компания "Нефтехим LTD" первой в СНГ начала производство эпоксидного компаунда. ТОО "Казмунайхим" запустило производство полного цикла реагентов и присадок для нефтегазовой отрасли Казахстана.

Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании PolyMetal International plc по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота в год. Объём инвестиций составит 347 миллиардов тенге.

Отдельно президент был проинформирован о техническом состоянии предприятий электроэнергетики. Аким области заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции №7 в Аксу.

Кроме того, Асаин Байханов доложил о перспективах наращивания производства продуктов питания. По его словам, в области растут производство и переработка молока; в этом году дополнительно строятся 10 новых современных ферм с общим объёмом инвестиций свыше 30 миллиардов тенге.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить исполнение планов социально-экономического развития и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.