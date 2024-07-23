Об эпидситуации по кори и ОРВИ в Карагандинской области рассказали врачи

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области сообщили, что в текущем году по состоянию на сегодняшний день отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на более чем 25%, при этом регистрируется рост так называемых вакциноуправляемых инфекций, связанный со снижением коллективного иммунитета. Причина такой ситуации в пропуске плановой вакцинации от кори и коклюша, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Корью в Карагандинской области заболело 2 140 человек, из них 66,2% составляют дети, коклюшем заболело 194 ребенка. При этом в 90% случаях болеют в основном непривитые, отмечают врачи.

"С начала эпидемического сезона заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом (с 1 октября по 30 апреля) зарегистрировано более ста тысяч случаев. В структуре заболеваемости 61% приходится на детей до 14 лет. В целом эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу удовлетворительная", - прокомментировала заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.

Недавно в социальных сетях появилась информация, что в июне карагандинцы заражались ОРВИ, которая отличается тяжелым течением и долгой продолжительностью болезни. Однако врачи с этим не согласны, в ответ, приводя свои доводы.

"По нашему участку в поликлинике за июнь месяц 2024 года рост заболевания ОРВИ не отмечался, так как каникулы у детей, происходит меньше контактов с инфекционными больными, в том числе и с больными ОРВИ. В этот период отмечались пневмонии, которая является бактериальной инфекцией. А так же гнойные ангины", - говорит врач общей практики Саркыт Нуржанова.

Но это не значит, что население вовсе перестало болеть. По словам врачей-инфекционистов, не бывает какого-то "супер сезона" для определенных инфекций, просто в какие-то месяцы пациентов бывает больше, в какие-то меньше.

"У нас фиксируются энтеровирусные инфекции, и ОРВИ, и простудные заболевания, которые осложняются бронхитами, пневмониями. Есть так же гнойные ангины, кишечные инфекции, гастроэнтероколиты и колиты вирусной диареи, корь и коклюш до сих пор есть. Но не все так критично. Конечно, это всегда последствия того, что население не вакцинируется. Например, эпидемия кори идёт чуть ли не четвертый раз за последние 10-15 лет. А коклюш у нас как эпидемия, по большому счёту, впервые возникла таких масштабов. И это не только в нашей стране", - говорит врач инфекционист высшей категории, заведующая детским кишечным отделением ИЦ ОКБ Жанна Кустова.

Однако заболевшие по-прежнему критикуют врачей, отмечая, что все вирусы лечат по одному и тому же протоколу. Однако, как говорит врач-инфекционист, протоколы лечения – это рекомендательный способ. Каждый специалист старается учитывать индивидуальные особенности организма пациента. Но любую ситуацию всегда ухудшает самолечение.

"Иногда пациенту кажется, что если он примет определённую дозу антибиотика все пройдет. Это заблуждение, если начинается вирусная инфекция, антибиотик уже никак не повлияет на вирус. Если лихорадка длится 3-4 сутки, то само собой выздоровление не произойдет, так как уже наслаивается бактериальная флора. Но в любом случае дальнейшие действия по лечению определяет врач", - подытожил инфекционист.

Врачи отмечают, что одна из главных проблем в лечении ОРВИ и других инфекционных заболеваний заключатся в доступности антибактериальных препаратов в аптеках. Обычно их можно приобрести без рецептов. Такое самолечение приводит к тому, что врачи с трудом подбирают лекарства, к которому у бактерии в организме еще осталась чувствительность. В крайних случаях приходится прибегать к дорогим антибиотикам более высокого уровня.

Специалисты отмечают, что в этом плане коронавирус дисциплинировал многих казахстанцев. И во время пандемии в стране было намного меньше ротовирусных и кишечных инфекций.