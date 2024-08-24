Об эпидемии "собачьей чумы" заявили волонтёры в Актау

Волонтёры Актау бьют тревогу. По их словам вирусная болезнь ежедневно забирает жизни, как минимум, двух-трёх собак. Зоозащитники просят о помощи неравнодушных горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Под кураторством волонтеров группы "Пушистое счастье Актау" находятся около 200 четвероногих друзей.

"В Актау сейчас среди псов началась эпидемия чумки. Каждый день умирают по две-три собаки. На лекарства уходят огромные суммы, не говоря уже о кормежке. Мои подписчики, которые меня поддерживают, уже исчерпали все ресурсы. Прошу помочь мне спасти этих никому ненужных бездомышей, они без нас погибнут", — обращается руководитель волонтерской группы "Пушистое счастье Актау" Татьяна Ткач.