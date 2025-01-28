Об эффективности Правительства и акимов будем судить по результатам развития экономики - Токаев
По словам Президента, расширенное заседание проходит на фоне кардинальных изменений в мире
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Расширенное заседание правительства проходит под председательством главы государства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики, передаёт BaigeNews.kz.
"Об эффективности Правительства и акимов будем судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года и сформулировать актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки", - сказал Токаев.
Он отметил также, что расширенное заседание проходит на фоне кардинальных изменений в мире. Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране, добавил Токаев.
"Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана", - сказал Президент.
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