Об аудите казахстанских производителей рассказали в "КазМунайГазе"
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Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов на заседании Правительства сообщил об аудите казахстанских производителей. На сегодня проведён полный аудит 34 заводов, планируется анализ еще 38 компаний, передает BaigeNews.kz.
"В результате, размещен заказ на две крупные пиролизные колонны в Атыраунефтемаш на общую сумму более $10 млн. Самый большой из них — этиленовый фракционатор высотой 84,5 метра и весом 1885 тонн", - сказал Асхат Хасенов.
По его словам, испанский подрядчик Technicas Reunidas принял решение о создании Инжинирингового центра в Казахстане.
Также он отметил, что ЕРС-подрядчиком запущена Программа по привлечению талантов, в рамках которой планируется обучить и трудоустроить 120 казахстанских выпускников инженерных специальностей. Подписаны меморандумы с КазНТУ, Назарбаев Университет, Атырауский университет нефти и газа им. С.Утебаева, КБТУ по обучению отличившихся студентов.
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