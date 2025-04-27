В Дубае задержаны 15 граждан Узбекистана по подозрению в участии в уличном столкновении. Власти ОАЭ заявили, что рост числа правонарушений, совершённых гражданами Узбекистана, может повлиять на условия безвизового режима между странами, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, инцидент произошёл в результате столкновения двух групп граждан Узбекистана. По предварительным данным, в результате конфликта один человек погиб от ножевого ранения, а другой находится в коме.

Для разъяснения ситуации дипломаты Узбекистана провели встречу с руководством управления уголовного розыска Дубая.

"В ходе встречи выяснилось, что по данному делу проводятся следственные действия. Также в полиции подчеркнули, что увеличение числа правонарушений, совершённых гражданами Узбекистана, может оказать влияние на безвизовый режим между двумя странами", — говорится в сообщении.

МИД Узбекистана активно сотрудничает с местными правоохранительными органами для разрешения этого вопроса.

Министерство призвало граждан Узбекистана за рубежом воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб репутации соотечественников.