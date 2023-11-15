О "зависших в воздухе" жителях пригорода Астаны рассказал мажилисмен

На пленарном заседании мажилисмен Нурлан Ауесбаев предложил единовременно легализовать все самовольно построенные жилые массивы в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат подчеркнул, что обеспечение жильём населения является первостепенной социальной задачей любого государства.

"По всей нашей стране, в каждом населённом пункте имеются посёлки, микрорайоны, жилые массивы, которые были построены с юридической точки зрения "самовольно", но с устного разрешения местных исполнительных органов. Далеко ходить не будем, к нам обратились жители жилого массива "Өндіріс", расположенного на окраине города Астана. С 2004 года в посёлке построено свыше 400 домов, где проживает более полутора тысяч человек. Однако на протяжении 19 лет жители этого жилого массива не могут оформить правоустанавливающие документы на свои жилые дома. Указанные жители не отражены ни в каких статистических отчетах и буквально живут "в воздухе", не имея доступа к элементарным благам цивилизации", - рассказал он.

По словам мажилисмена, всё это время акимы Астаны неоднократно давали обещания жителям этого жилого массива о том, что их дома будут узаконены в соответствии с законодательством страны, и их официально подключат к электричеству и водоснабжению.

"Если ранее акимы столицы хотя бы обещали людям оформить их документы, то сейчас акимат вообще самоустранился от этого вопроса. Позиция уполномоченного органа и акимата вызывает обоснованные недовольства и возмущения жителей, которые находятся на грани социального конфликта. Все мы с вами помним трагические события 2006 года, связанные с микрорайоном Шанырак в Алматы. В случае, если правительство не примет надлежащих мер для решения данного вопроса, назревает повторение аналогичного трагического сценария в столице. Таких примеров по всей стране очень много, и везде люди готовы до последнего отстаивать свое право на жильё", - сказал он.

Депутат напомнил слова президента РК Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно упоминал в своих выступлениях о необходимости неукоснительного соблюдения законных прав казахстанцев.