О защите прав детей в Казахстане рассказала детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева приняла участие в Международной конференции по правам ребенка в СНГ, передаёт BaigeNews.kz. В ней приняли участие обудсмены России, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Беларусии.

Открывая конференцию, Динара Закиева поблагодарила всех за участие, а также рассказала о том, какие меры принимаются в Казахстане для соблюдения прав детей.

"Права ребенка в Казахстане обеспечиваются как на конституциональном уровне, так и в национальном законодательстве. Также Казахстаном ратифицированы все основные международные акты. В 2023 году ратифицирован факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений. Ежегодно в стране отмечается прирост детского населения, что свидетельствует о системном подходе заботы государства о детях. В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева в стране проходят реформы в сфере поддержки детей", - сказала Закиева.

Так, в Казахстане внедрен индекс благополучия детей, отметила Закиева. Индекс, как национальный мониторинг, дает возможность изучать ситуацию на местах в разрезе регионов Казахстана, а также сопоставлять с международными индексами благополучия детей, сказала омбудсмен.

Помимо этого, в Казахстане в 2023 году был принял социальный кодекс, что дало увеличение периодов пособий и социальных выплат по уходу за ребенком, сообщила Закиева.

Также детский обудсмен рассказала о том, что сейчас в стране реализуется проект "Национальный фонд - детям" и создан фонд "Қазақстан халқына".

"В этом году началась реализация проекта "Национальный фонд - детям", в рамках которого 50 процентов инвестиционного фонда распределяются между всеми детьми в возрасте до 18 лет. По достижению совершеннолетия деньги можно использовать либо на образование, либо на приобретение жилья. Большую роль в поддержке детей отводится специальному фонду "Қазақстан халқына", который реализует 67 проектов в здравоохранении, образовании, социальной защите. Так финансируется лечение редких заболеваний, открытие реабилитационных центров в отдаленных регионах страны, аутизмов центров в каждом регионе. Проводится работа по развитию детской инфраструктуры. Например, проект "Комфортные школы". Сейчас ведется работа по открытию 382 школ", - рассказала Закиева.

Детский обудсмен подчеркнула, что в Казахстане ведется постоянная работа по защите прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Отдельное внимание уделяется вопросам насилия и буллинга.

"В Мажилисе был принят законопроект по обеспечению прав женщин и детей. Основным посылом является неотвратимость наказания за насилие. Законопроект предусматривает комплексный подход к насилию. Отдельное внимание уделяется профилактике. Открыт единый контакт-центр "111" для женщин и детей, который организуют социальную психологическую помощь и находятся на связи со всеми уполномоченными органами", - сказала Закиева.

В целом она отметила, что политика по охране прав детей и женщин реализуется через межведомственное взаимодействие. "Выстроено сотрудничество с уполномоченными по правам человека, неправительственными организациями и консультативно-совещательными органами. Создана социальная лаборатория, которая призвана объединить все НПО Казахстана", - заключила она.