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  • О заморозках предупредили синоптики жителей южного региона Казахстана
pixabay.com Вчера, 22:06
415
Фото: pixabay.com

О заморозках предупредили синоптики жителей южного региона Казахстана

Прогноз погоды на 12 октября в Казахстане представили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть республики будет под влиянием обширного антициклона, сохраняется погода без осадков. На западе страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На западе, юго-востоке и востоке республике ожидается усиление ветра, на востоке и в горных районах юго-востока — туман", - говорится в сообщении.

Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки до трёх градусов.

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#погода #Казгидромет
Журналист
Вчера, 22:06
415
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