О задержке более 20 рейсов сообщили в аэропорту Астаны

В международном аэропорту Астаны проинформировали о задержке 21 рейса, передаёт BaigeNews.kz.

"Из запланированных 78 рейсов на вылет шесть рейсов задерживаются из-за позднего прибытия судна. Из запланированных 79 рейсов на прилёт 15 рейсов задержаны. Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано", - говорится в сообщении.