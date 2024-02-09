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О задержке более 20 рейсов сообщили в аэропорту Астаны

Сегодня, 15:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: baigenews.kz

В международном аэропорту Астаны проинформировали о задержке 21 рейса, передаёт BaigeNews.kz.

"Из запланированных 78 рейсов на вылет шесть рейсов задерживаются из-за позднего прибытия судна. Из запланированных 79 рейсов на прилёт 15 рейсов задержаны. Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Работы по очистке взлётно-посадочной полосы от снега ведутся непрерывно.

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