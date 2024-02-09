О задержке более 20 рейсов сообщили в аэропорту Астаны
Сегодня, 15:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
134Фото: baigenews.kz
В международном аэропорту Астаны проинформировали о задержке 21 рейса, передаёт BaigeNews.kz.
"Из запланированных 78 рейсов на вылет шесть рейсов задерживаются из-за позднего прибытия судна. Из запланированных 79 рейсов на прилёт 15 рейсов задержаны. Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Работы по очистке взлётно-посадочной полосы от снега ведутся непрерывно.
Самое читаемое
- Во время операции скончался известный казахстанский бизнесмен Игорь Мажинов
- Полет российского истребителя над ЗКО возмутил жителей региона
- Мать убила двоих малолетних детей в Туркестане - Закиева
- Массу нарушений в сфере ветеринарии выявили в Павлодарской области
- Кайрат Сатыбалды вернул ещё 44,6 млрд тенге