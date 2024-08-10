  • 10 Августа, 14:35
  • BAIGENEWS

О задержках авиарейсов предупредили в аэропорту Астаны

Сегодня, 14:24
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:24
Сегодня, 14:24
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Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 75 рейсов на вылет 3 рейса задерживаются из-за позднего прибытия воздушного судна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

А также, из запланированных 75 рейсов на прилет 8 рейсов были задержаны. 

На вылет:
КС622 Астана-Алматы
КС123 Астана-Ташкент
DV714 Астана-Алматы

На прилет:
DV784 Оскемен-Астана
KC7053 Алматы-Астана
КС336 Костанай-Астана
КС621 Алматы-Астана
DV713 Алматы-Астана
КС7316 Кызылорда-Астана
КС124 Ташкент-Астана
КС568 Бодрум-Астана

Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксированы. 

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", — говорится в сообщении.

 

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