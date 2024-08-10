О задержках авиарейсов предупредили в аэропорту Астаны
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На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 75 рейсов на вылет 3 рейса задерживаются из-за позднего прибытия воздушного судна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.
А также, из запланированных 75 рейсов на прилет 8 рейсов были задержаны.
На вылет:
КС622 Астана-Алматы
КС123 Астана-Ташкент
DV714 Астана-Алматы
На прилет:
DV784 Оскемен-Астана
KC7053 Алматы-Астана
КС336 Костанай-Астана
КС621 Алматы-Астана
DV713 Алматы-Астана
КС7316 Кызылорда-Астана
КС124 Ташкент-Астана
КС568 Бодрум-Астана
Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксированы.
"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", — говорится в сообщении.
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