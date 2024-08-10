О задержках авиарейсов предупредили в аэропорту Астаны

На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 75 рейсов на вылет 3 рейса задерживаются из-за позднего прибытия воздушного судна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

А также, из запланированных 75 рейсов на прилет 8 рейсов были задержаны.

На вылет:

КС622 Астана-Алматы

КС123 Астана-Ташкент

DV714 Астана-Алматы

На прилет:

DV784 Оскемен-Астана

KC7053 Алматы-Астана

КС336 Костанай-Астана

КС621 Алматы-Астана

DV713 Алматы-Астана

КС7316 Кызылорда-Астана

КС124 Ташкент-Астана

КС568 Бодрум-Астана

Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксированы.