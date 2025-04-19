О взаимном переводе книг договорились министры Казахстана и Армении
Переведенные книги казахских и армянских писателей будут продвигать на национальных рынках.
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В Армении проходят Дни культуры Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках этого события состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян.
Стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества, вопросы расширения двусторонних проектов в области литературы, музыки, кино и информационного обмена, сообщает пресс-служба МКИ.
В сфере литературы достигнута договорённость о составлении списка произведений для перевода на казахский и армянский языки с привлечением издательских домов для дальнейшего продвижения книг на национальных рынках. Армянская сторона также пригласила казахстанских авторов к участию в Ереванском книжном фестивале.
Были озвучены конкретные предложения: организация взаимных гастрольных туров артистов, проведение совместных концертов с участием молодых исполнителей, развитие сотрудничества между информационными агентствами и обмен медиаконтентом, включая фильмы, сериалы и документальные проекты.
Фото: МКИ РК
"У нас огромный потенциал совместного сотрудничества и в рамках совместного кинопроизводства, и в рамках гастролей наших театров, и совместных концертов. Я знаю, что сегодня уже состоялся показ фильмов и был очень тёплый приём казахстанских работ со стороны наших зрителей. И я уверена, что все намеченные мероприятия, пройдут на высоком уровне. Эти мероприятия станут ещё одним шагом в укреплении отношений между нашими странами", – сказала Жанна Андреасян.
В завершении встречи между агенством "Хабар" и Общественной телекомпании Армении подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны выразили готовность к работе по укреплению культурного и информационного диалога между Казахстаном и Арменией.
Дни культуры Казахстана впервые проходят в Армении на высоком государственном уровне. Кульминацией мероприятий станет гала-концерт 19 апреля в концертном зале имени Арама Хачатуряна.
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