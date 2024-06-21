О возможных задержках рейсов предупредили вылетающих из Астаны граждан

В авиакомпании FlyArystan обратились к пассажирам, планирующим вылеты из аэропорта Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Информируем вас о том, что в связи с высокой загруженностью воздушного пространства в АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" в период со 2 по 4 июля ожидаются изменения в расписании рейсов. В случае изменения расписания пассажиры получат оповещения на контакты, указанные при приобретении авиабилета. Всем вылетающим пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации", - сообщили в авиакомпании.

Ранее астанчан предупредили о том, что в городе 3-4 июля не будут работать десткие сады.

3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В эти дни в столице будут усилены меры безопасности. Часть работников рекомендовали перевести на удалёнку.