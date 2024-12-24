С официальным заявлением по поводу главного тренера сборной Казахстана по футболу Станистава Черчесова высказались в КФФ, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространённая в некоторых СМИ, об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодня Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола", - сказано в сообщении.