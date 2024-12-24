О возможной отставке Черчесова высказались в КФФ
В Сети распространяют слухи об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана.
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
124Фото: КФФ
С официальным заявлением по поводу главного тренера сборной Казахстана по футболу Станистава Черчесова высказались в КФФ, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация, распространённая в некоторых СМИ, об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодня Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола", - сказано в сообщении.
Пресс-служба КФФ призвала болельщиков доверять только официальным источникам информации.
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