О возможном ухудшении качества воздуха предупредили жителей двух городов Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета", 12 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в девяти областях страны и столице.

На большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке республики — сильные осадки, на юге, юго-востоке — сильный дождь. Лишь на западе страны ожидается без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, гололёд, на юге, юго-востоке страны — гроза.