  • 7 Марта, 19:05
  • BAIGENEWS

О возможном сходе лавин предупредили жителей ВКО

Сегодня, 18:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
97
Фото: pixabay.com

Специалисты рекомендуют жителям Восточно-Казахстанской области воздержаться от поездок и походов в горы, передаёт BaigeNews.kz.

ДЧС предупреждает местных жителей и тех, кто намерен посетить регион в ближайшие праздничные выходные, что, по информации филиала ГУ "Казселезащита" "ВКТЭУ" в связи с неустойчивостью снежного покрова с 7 по 10 марта 2025 года в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин.

Много лавиноопасных очагов угрожает автомобильным дорогам, проезжая мимо них, -  не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.

Самое читаемое

Наверх