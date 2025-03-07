Специалисты рекомендуют жителям Восточно-Казахстанской области воздержаться от поездок и походов в горы, передаёт BaigeNews.kz.

ДЧС предупреждает местных жителей и тех, кто намерен посетить регион в ближайшие праздничные выходные, что, по информации филиала ГУ "Казселезащита" "ВКТЭУ" в связи с неустойчивостью снежного покрова с 7 по 10 марта 2025 года в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин.

Много лавиноопасных очагов угрожает автомобильным дорогам, проезжая мимо них, - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.