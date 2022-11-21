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pixabay.com Сегодня, 01:42
88
Сегодня, 01:42
88
Фото: pixabay.com

О возможном сходе лавин предупредили алматинцев

Алматинцев предупреждают о высокой вероятности схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели советуют воздержаться от походов в горы.

Предупреждение объявлено в связи с последним сообщением синоптиков, согласно которому сегодня и завтра ожидаются осадки.

Спасатели советуют следить за изменением погодных условий.

Сход снежных лавин возможен в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши. Поэтому специалисты не рекомендуют выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. 

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#горы #лавина
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:42
88
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