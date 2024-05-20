О востребованности казахстанского гражданства заявил Ерлан Карин

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На мероприятии рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева и министра внутренних дел Ержана Саденова о состоянии работы в рамках основных направлений деятельности комиссии.

В ходе заседания Государственный советник отметил, что в последние годы растёт количество принимаемых в гражданство нашей страны лиц и сокращается число желающих выйти из него, что свидетельствует о востребованности института казахстанского гражданства.

По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.