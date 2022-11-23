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  • О воспитании детей и проблемах отсутствующих отцов рассказал гость проекта "2022"
BaigeNews.kz Сегодня, 18:37
188
Сегодня, 18:37
188
Фото: BaigeNews.kz

О воспитании детей и проблемах отсутствующих отцов рассказал гость проекта "2022"

В гостях у проекта BaigeNews.kz "2022" побывал Алихан Мусатаев, сооснователь SEO-портала об искусстве Art of Her, руководитель алматинского филиала РОО "Союз отцов Казахстана". 

11 ноября в столичном ТРЦ "Керуен" открылась фотовыставка "Вовлечённые родители". Она организована посольством Швеции, Шведским институтом и Фондом ООН. Мусатаев приглашён с казахстанской стороны как продюсер.

По его словам, в работах, представленных на выставке, удалось передать быт отечественных семей. 

"В Казахстане больше половины отцов не вовлекаются в процесс воспитания своих детей, есть даже термин - отсутствующий отец. Это человек, который постоянно в телефоне, работе, делах, телевизоре - где угодно, но только не в семье. Наша социальная выставка очень важна хотя бы для того, чтобы модернизировать сознание общества, в первую очередь молодёжи. Нужно показать пример, что есть в Казахстане такие семьи", - рассказал спикер. 

Опыт Швеции полезен тем, что они значительно опережают другие страны в плане равноправного родительства и вовлечения отцов в воспитание детей, отметил Мусатаев. 

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#проект 20:22 #семья #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:37
188
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