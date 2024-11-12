О влиянии перевода часового пояса на энергопотребление высказались в Минэнерго

Энергетическая система Казахстана демонстрирует высокую стабильность и эффективность работы, несмотря на изменение часового пояса. Недавний переход на единый часовой пояс не привёл к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Минэнерго, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, потребление электроэнергии в стране напрямую связано с суточным ритмом жизни населения. Пиковые нагрузки приходятся на утренние и вечерние часы.

"Перевод времени на один час назад не вызвал никаких сбоев в работе энергосистемы или ограничений для потребителей. Анализ данных за январь-сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%. Данный рост обусловлен естественным увеличением потребления населения и экономики страны в целом, а не изменениями в часовых поясах", - заявили в Минэнерго.

К примеру, потребление в Западной Зоне ЕЭС выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, где перевод административного времени на один час назад не осуществлялся.