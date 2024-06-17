О влиянии кофе на продолжительность жизни рассказал врач

Почему здоровому человеку стоит включать кофе в дневной рацион, изданию "Вечерняя Москва" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, на протяжении десятилетий проводятся эпидемиологические исследования, которые выявляют соотношение образа питания человека, группы продуктов в рационе, наличие болезней и продолжительности его жизни.

"Несмотря на все страшные мифы о вреде кофе и его негативном влиянии на нервную систему, исследования показали, что люди, употребляющие две—четыре порции кофе в день, действительно реже болеют возрастными болезнями, позже сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые протекают в более лёгкой форме. В среднем умеренное суточное употребление кофе увеличивает продолжительность жизни на три—четыре года", — рассказал Гинзбург.

Это происходит за счет положительного влияния на работу головного мозга и сердца, а также из-за большого количества биоактивных веществ в продукте, сообщил диетолог.

"Считается, что кофеин — вещество, которое улучшает микроциркуляцию организма: головного мозга, сосудистого кровоснабжения, работу сердца, что, конечно же, влияет на качество и продолжительность жизни. Но, помимо кофеина, напиток содержит еще ряд биоактивных веществ, которые тоже обладают противовоспалительным и оздоровительным действием. Умеренное употребление кофе также способно снижать риски онкологических заболеваний" — сказал он.

Лучше заменить все сахаросодержащие напитки: газировки, фруктовые соки, алкоголь на какао, чай, кофе или морсы, заключил Гинзбург.