О влиянии госпошлин США на Казахстан рассказал Жумангарин
Пошлины отразятся только на 4,8% казахстанского экспорта.
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Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса прокомментировал влияние повышения пошлин США на экономику страны, передает BaigeNews.kz.
"Пошлина отразится только на 4,8% казахстанского экспорта - это порядка 100 миллионов долларов. В целом, если рассматривать ситуацию комплексно, значительного влияния она не окажет. Из почти двух миллиардов долларов товарооборота большая часть продукции сейчас находится в списке исключений", - сказал Жумангарин.
К ним относятся сырьевые товары, такие как нефть, уран, серебро, а также высокоуглеродистые ферросплавы. Всё это не подпадает под действие пошлины. Доля продукции, которая попала под новые ограничения, на сегодняшний день незначительна, добавил Жумангарин.
По его словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется этим вопросом.
Ранее Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса рассказал о принимаемых мерах в связи с инфляцией.
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