Изменение часового пояса в Казахстане вызвало значительный общественный резонанс. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов, который продолжает волновать казахстанцев, является то, как изменения влияют на здоровье и биоритмы организма. Пока говорить о точных результатах рано, так как до следующего года госорганы должны завершить научное исследование по вопросу единого часового пояса. Но на данный момент есть некоторые наблюдения о влиянии часового пояса на расписание спортсменов. Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал врач отделения спортивной медицины Национального центра спортивной медицины и реабилитации Курбан Абдразаков.

Он подчеркивает, что обоснованные выводы о влиянии изменений можно делать лишь после длительного периода — года или нескольких лет. Специалисты центра не зафиксировали значительных изменений в здоровье спортсменов.

При этом, по его словам, изменения положительно повлияли на то, что спортсмены летом на сборах в Европе стали легче переносить джетлаг.

"Наш центр работает с членами национальных сборных команд и учащимися спортивных школ-интернатов. Сейчас во многих случаях, когда учебно-тренировочные сборы проводятся в Европе или ближнем зарубежье, разница во времени нивелируется. Команды прилетают раньше, они адаптируются, проходя через джетлаг, на это может уйти несколько дней. Этот период адаптации к новому часовому поясу занимает некоторое время, и сейчас, как кажется, на него уходит меньше ресурсов. Поэтому я считаю, что это также является положительным моментом. На данный момент минусов мы не заметили", - говорит Курбан Абдразаков.

Он напомнил, что ближайший крупный спортивный турнир для казахстанских спортсменов - это Летние Азиатские игры. Разница во времени с Китаем сократилась, и это может улучшить также адаптацию казахстанский спортсменов.

Он также добавил, что на данный момент со стороны спортсменов жалоб на изменение состояния здоровья, связанных с изменением часового пояса, не наблюдалось.

Напомним, 29 февраля Казахстан перешёл на единый часовой пояс. В ночь с 29 февраля на 1 марта на час назад переведены стрелки во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Ранее сообщалось, что более 100 млн тенге потратят в Казахстане на исследование о влиянии единого часового пояса.