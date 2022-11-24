О вероятности финансовой амнистии высказались в АРРФР

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Недостоверную информацию о кредитной амнистии и списании долгов по всем видам займов распространяют в соцсетях. Сотрудники Агентства по регулированию и развитию финансового рынка обратились к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, эти сообщения передают с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение.

"Для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введён единый обязательный порядок урегулирования задолженности. В случае возникновения просрочки, заёмщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности", - заявили в Агентстве.

Условия реструктуризации займа могут быть в виде: снижения ставки вознаграждения; отсрочки платежа; изменения метода погашения; увеличения срока займа; прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа.

"Если заёмщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в Агентство. При этом заёмщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения", - пояснили в ведомстве.

Решение об урегулировании задолженности принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заёмщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией.

В Агентстве проинформировали, что в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов для тех, кто получил кредит в тенге в период с 2004 по 2009 годы. Им проводят рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более трёх процентов годовых.

Граждан и СМИ просят не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.