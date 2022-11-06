О важности Закона "О Конституционном Суде" рассказал Маулен Ашимбаев

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал подписание Президентом Казахстана закона, позволяющего гражданам обращаться в Конституционный суд с жалобами на нарушения их прав и свобод, передаёт BaigeNews.kz.

"Наши граждане, в случае, если они считают, что нарушены их права или они считают, что судебная система недостаточно эффективно их защищает, теперь могут обращаться в Конституционный суд. Конституционный суд будет, рассматривая заявление гражданина, принимать то или иное решение", — заявил Маулен Ашимбаев в интервью ведущему спецпроекта телеканала "Хабар 24" President Адилю Балтабаеву.

Глава нижней палаты Парламента подчеркнул, что решения Конституционного суда будут обязательными для исполнения.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

В частности, Президент подписал Конституционный закон РК "О Конституционном Суде Республики Казахстан". Отныне казахстанцы смогут оспаривать законы или нормативно-правовые акты, которые затрагивают их права и свободы. Обращения граждан будет принимать Конституционный Суд.

Также закон должен усилить правозащитные институты государства и расширить доступ граждан к конституционному контролю.

В компетенцию Конституционного Суда, к примеру, отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также официальное толкование конституционных норм.