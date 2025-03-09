Сирийские силы безопасности обвиняются в убийстве сотен мирных жителей, принадлежащих к алавитскому меньшинству, на побережье Сирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), около 745 мирных жителей были убиты в ходе примерно 30 нападений на алавитов в пятницу и субботу. Общее число жертв, включая участников вооруженных формирований, оценивается в одну тысячу.

В четверг в регионе Джабла под Латакией начались столкновения между силами безопасности и сторонниками свергнутого режима Башара Асада. В результате этих столкновений по меньшей мере 13 сотрудников сил безопасности были убиты.

Министерство обороны Сирии заявило, что правительство восстановило контроль после нападений на сотрудников службы безопасности. Насилие привело к массовому бегству алавитов из пострадавших районов. Толпы людей искали убежища на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, а также бежали в соседний Ливан.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил глубокую обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения и призвал все стороны воздержаться от действий, которые могут дестабилизировать страну.

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что последние события являются ожидаемыми проблемами и призвал сирийцев к национальному единству. Рами Абдулрахман, глава SOHR, считает, что убийства в Джабле, Баниясе и прилегающих районах на побережье Сирии стали самым жестоким всплеском насилия за многие годы гражданской войны в стране.

Новые власти Сирии признали нарушения во время операции против остатков ополченцев Асада и обвинили в насилии неорганизованные группы гражданских лиц и бойцов, которые пытались поддержать силы безопасности. Министерство обороны Сирии сообщило, что все дороги, ведущие к побережью, были перекрыты, а силы безопасности развернуты на улицах прибрежных городов для восстановления спокойствия.

Сирийский сегмент социальных сетей был заполнен фотографиями и некрологами людей из пострадавших районов, которых оплакивали их семьи и друзья.