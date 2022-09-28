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  • О тяжести рюкзаков школьников высказался президент Казахстана
ikirov.ru Сегодня, 19:14
339
Фото: ikirov.ru

О тяжести рюкзаков школьников высказался президент Казахстана

На заседании Высшего совета по реформам президент Казахстана уделил особое внимание вопросам строительства школ и весу учебников, из-за которых рюкзаки учащихся становятся неподъёмными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства. К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трёхсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация национального проекта "Комфортная школа" должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что правительство и Счётный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению.

"Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны. Я поддерживаю предложение правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным — до конца года", — заявил президент.

Причём акимы должны решить, в том числе, и вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов.

"Предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction считаю возможным поддержать. Это позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте. Вместе с тем хочу сразу предупредить — спрос за школы будет особый", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что важны не только здания и классы — система подготовки учителей и учебные программы также должны соответствовать самым высоким стандартам.

"Еще один момент. Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения", — заключил он.

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#образование #школы #Касым-Жомарт Токаев #реформы в Казахстане #строительство
Журналист
Сегодня, 19:14
339
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