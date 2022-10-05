О трудоустройстве российских мигрантов в ЗКО высказался аким

"Вакантные рабочие места всегда публикуются на сайте enbek.kz, причём эти данные в открытом доступе. Любой человек, неважно – казах, русский или татарин, может зайти на этот сайт и посмотреть предложенные свободные вакансии. Каждый, кому нужна работа, может выбрать себе подходящую. Нет каких-то определённых рабочих мест и, тем более, специально предоставленных, к тому же с более высокой заработной платой. Для иностранцев нет никаких исключений – это общедоступная база данных для трудоустройства всех граждан, кому нужна работа", — сказал Гали Искалиев.

По его словам, из информации, предоставленной сотрудниками управления занятости населения, среди приезжих россиян, которые решили остаться в Уральске, много специалистов из разных сфер деятельности.

"В этом случае, если специалист нужен, а у нас выбрать не из кого, потому что нет кандидатур, нужно использовать сегодняшнюю ситуацию себе же на пользу, то есть предложить вакансию иностранным претендентам", — считает аким ЗКО.

Гали Искалиев отметил, что в первые дни после возникшей на границе ситуации был организован координационный штаб по приграничным вопросам.

"Может быть, об этом и не извещали СМИ, но штаб сразу начал работать. Важно отметить, что благодаря помощи волонтёров, народных дружинников, предпринимателей и большинства наших граждан мы смогли справиться с этой ситуацией", — отметил Гали Искалиев.

По данным МВД, в Казахстан уже въехали более 200 тысяч россиян, выехали более 140 тысяч. С 21 сентября около 70 тысяч россиян получили ИИН.

Сообщалось, что мигранты из России создали Telegram-канал "Релокация медиков в Казахстан", где обмениваются информацией о способах трудоустройства в республике, а потенциальные работодатели предлагают свои вакансии. Именно с помощью этого канала областная инфекционная больница ЗКО нашла специалистов, в которых нуждалась.

Глава Минтруда Тамара Дуйсенова прокомментировала возможные ограничения россиянам на работу в Казахстане.