О тонкостях закона против лудомании рассказали эксперты

В Казахстане принят закон, направленный на борьбу с лудоманией. Документ расширяет перечень лиц, которым запрещено участвовать в ставках, и вводит дополнительные ограничения для букмекерских контор и лотерейных операторов. Подробнее о законе и его влиянии на сферу азартных игр корреспонденту BaigeNews.kz рассказали эксперты.

"Помощь зависимым в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи"

Принятый закон о лудомании, является своевременным решением для борьбы с игровой зависимостью в стране. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил генеральный директор Республиканского научно – практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения, ассоциированный профессор Куаныш Алтынбеков. По его мнению, такие меры в рамках закона, как лицензирование игорных заведений, ограничения по возрасту, запрет рекламы азартных игр является действенными.

"Важным направлением являются общественные меры — формирование в обществе негативного отношения к азартным играм. Здесь необходима помощь СМИ, поддержка групп самопомощи, подготовка и выпуск видеороликов, плакатов, книг", — сказал Куаныш Алтынбеков.

На сегодняшний день в стране на динамическом наблюдении в центрах психического здоровья состоят всего 14 пациентов. Но это далеко не реальные цифры реальной ситуации, считает эксперт.

"Официальная статистика не показывает реальную картину количества людей в нашей стране, кто имеет данное заболевание, что объясняется высоким уровнем стигмы к нашей службе", — подчеркивает Куаныш Алтынбеков.

В законе прописан и сам порядок оказания как медицинской, так и социальной помощи, а именно реабилитация зависимых. В помощь входит постоянная консультация, наблюдение. При этом любая медицинская помощь будет оказываться строго конфиденциально.

"Медико-социальная помощь данному контингенту лиц будет осуществляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Для этого лицам, имеющим зависимость от азартных игр, необходимо обратиться в региональные центры психического здоровья, которые функционируют в 17 областных центрах и городах Алматы, Астана, Шымкент. Вводя консультативное наблюдение, мы надеемся, что пациенты с патологическим влечением к азартным играм начнут обращаться в государственные региональные Центры психического здоровья для получения качественной и квалифицированной помощи", — сказал Куаныш Алтынбеков.

Говоря о вопросах, которые еще нуждаются в улучшении для борьбы с игровой зависимостью в стране, эксперт упоминает высокую стигматизацию службы психического здоровья. Из-за ограничений динамического наблюдения пациенты, как правило, лечатся в частных центрах.

"Поэтому необходимо проводить широкомасштабную информационную работу среди всех слоев населения, так как первичная профилактика игромании заключается в информировании населения о риске возникновения зависимости и связанных с ней негативных последствиях. Подобная работа должна вестись с детского сада и до больших трудовых коллективов", — заключил эксперт.

"Игромания открытая проблема в обществе"

Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник НАО Национальный научно-практический институт благополучия детей "Өркен" Василий Шахгулари также считает, что закон может решить проблемные вопросы, связанные с азартными играми. По его мнению, документ в первую очередь помогает обществу понять, насколько серьезна ситуация с лудоманией в стране.

"Игромания становится открытой проблемой в обществе. Все это влияет на разные сферы деятельности человека. Например, как правило, это ведет к разрушению семей. Это также сильно влияет на детей, которые видят такую страшную картину, и на финансовую составляющую, что приводит к долгам", — говорит эксперт.

Он выделяет пункт в законе, согласно которому госслужащим будет запрещено играть в азартные игры. За несоблюдение закона их будут увольнять. Такие меры, считает эксперт, должны привести к результатам. По его мнению, борьбу с лудоманией в стране усложняет то, что нет глубоких исследований и специальных технологий, которые могли бы выявить проблемные вопросы. В противовес этому выступают различные центры, действующие в республике. В них можно получить необходимую консультативную помощь.

Василий Шахгулари имеет многолетний опыт работы с пациентами, страдающими от азартных игр. По его словам, они далеко не всегда могут понять, в какой момент не справляются и им нужно обращаться за помощью к специалисту. Поэтому здесь важна роль окружения. Родители также должны быть внимательны к детям, считает эксперт, так как среди игроков есть и подростки.

"Узнать это можно по поведению ребенка. Когда он закрывается и его ничего не интересует. Он становится задумчивым. Здесь нужно работать аккуратно. Если родители будут агрессивно себя вести, то подросток может уйти. Такое поведение может спровоцировать его. Родитель в такой ситуации должен быть как психолог, поддерживать его и сказать, что этот вопрос можно решить вместе", — сказал эксперт.

Для того чтобы подростки были менее подвержены азартным играм, эксперт считает, что необходимы ограничения на игровых платформах. В законе появился такой пункт, который будет это регулировать.