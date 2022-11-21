О том, какая карьера может ждать проигравших на выборах кандидатов, рассказали политологи

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Казахстанские политологи прокомментировали прошедшие выборы, а также предположили, какая карьера ждёт проигравших кандидатов, передает BaigeNews.kz.

Главный научный сотрудник КИСИ Ербулат Сейлеханов отметил, что оценки международных наблюдателей говорят сами за себя.

"Выборы прошли честно и открыто. Фактов подтасовок или взбросов бюлютеней не зафиксировано. Говорить о неприемлемом использовании административного ресурса тоже не приходится. По всем параметрам - это показательные выборы, они прошли так, как и должны проходить в соответствии с демакратической процедурой и в соответствии с законом. Явка почти 70 процентов, думаю тут ещё сыграло то, что для многих людей результаты были предсказуемыми, и поэтому часть избирателей, уже зная результат, просто не пришли", - считает он.

По его словам, раньше на выборы приходило больше людей, но тогда активно использовался административный ресурс. При этом нынешняя явка также считается высокой.

"Но безусловно активность граждан была высокая, я и и сам это наблюдал, когда ходил голосовать. Если сравнивать с другими странами - с Германией или Францией - то это достаточно высокий результат. Я думаю, что большинство казахстанцев пришли к избирательным урнам, чтобы проявить свою политическую волю и большинство поддержали действующего президента. Я предварительно так и представлял, что он наберёт в районе 82-85 процентов", - добавил политолог.

Сейлеханов считает, что другие кандидаты получили политический опыт и они наверняка будут готовиться к весенним выборам в Мажилис.

"Как вы знаете, у нас теперь смешенная системы выборов - то есть не только по партийным спискам, но и от общественных объеденений могут выдвигаться кандидаты. Так что эти люди вполне могут стать депутатами", - резюмировал он.

Политолог, общественный деятель и кандидат исторических наук Адиль Сайлаубек отметил то, что действующего президента уже поздравили главы соседних государств, что само по себе показательно.

"Это в целом показывает, что в наших выборах был заинтересован не только народ Казахстана, но и международная общественность. Они отреагировали уже на данные экзитпола, а значит они проявляют к нашей стране интерес - экономический, политический, даже в сфере социального сотрудничества. То есть работают на перспективу. Нам нужны такие добрососедские отношения", - отметил эксперт.

Он добавил, что результаты выборов весьма предсказуемы. Но не ожидал, что Токаев победит с таким большим разрывом, который впечатляет, особенно если сравнивать с предыдущими выборами.

"Было очевидно, что народ проголосует за Касым-Жомарта Токаева. Все же хотят тишину и стабильность, мир. Теперь он доведёт до конца многие свои программы и реформы. Люди хотят в это верить", - считает А. Сайлаубек.

По его словам, другие кандидаты показали себя казахстанцам и теперь у них больше возможностей реализовать свои узконаправленные политические программы.