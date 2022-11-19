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О том, как сделать дороги Алматы безопасными для пешеходов, рассказал эксперт
Для этого создана и частично внедрена концепция нулевого травматизма Vision zero.
Но опыт мегаполиса показал, что есть немало препятствий для её полноценного внедрения, узнал корреспондент BaigeNews.kz.
Vision zero – это комплексная мера, позволяющая сделать дороги в городах безопасными. В рамках концепции дороги проектируют так, чтобы автолюбители физически не могли допускать аварии, а пешеходы чувствовали себя в безопасности.
Алматы присоединился к Vision zero с 2019 года, встав в один ряд с Чикаго, Нью-Йорком, Лондоном, Сан-Франциско. Теоретически, в Алматы есть островки безопасности на дороге, где пешеходы могут переждать красный свет, а также искусственные неровности вблизи пешеходных переходов и школ, тротуарные мысы, сокращающие путь пешехода через дорогу, исключающие парковку перед переходами. Также постепенно идёт ликвидация поворотных рукавов нерегулируемых. Улица Тимирязева может служить примером реализации так называемой "дорожной диеты" - ещё одного пункта Vision zero. Да и светофоры сейчас дают пешеходам фору при переходе перекрёстка.
Правда, добиться того же эффекта, что в США или ЕС не получилось. Архитектор, представитель Казахстанской ассоциации урбанистов Q88 Давид Камински констатирует, что пока на уровень развитых мегаполисов по Vision zero Алматы не вышел.
"В Алматы есть тротуарные мысы на всех улицах, но не получили популярности островки безопасности, их планировалось суммарно 70, сейчас 4 штуки только в классическом варианте. Да, статистика выполняется в виде специальной разметки, но она не ограничивает автомобилистов физически. Радует, что в городе цель по устройству искусственных неровностей выполнена", - сказал Давид Камински.
По его словам, некоторые пункты, которые декларируются в Vision zero, сегодня противоречат cводу правил Республики Казахстан.
"Например, в своде правил градостроительства написано, что нужно делать полосы проезжей части пошире, радиусы побольше, создать островок безопасности в рамках этих правил - очень сложная задача. И по сути мы не можем адекватно внедрять Vision zero при существующих нормативах. В Алматы в 2017 году для запуска Vision zero акимат выпустил документ "Организация улично-дорожного пространства Алматы", это был временный стандарт. Хотя он имел расплывчатую юридическую силу, соответствовал Vision zero местами", - констатировал Камински.
По его словам, споры вокруг БРТ в Алматы сегодня возникают также из-за отсутствия стандартов. В мире БРТ должны строиться только по центру, а в казахстанских нормативах это просто выделенная полоса для общественного транспорта. Д. Камински сообщил, что сегодня его объединение сотрудничает с Казстандартом по изменениям в градостроительном своде правил РК.
Помочь правильному внедрению Vision zero не только в Алматы или Астане может новый документ МИИР. Член градостроительного совета при акимате Алматы Марат Шибутов рассказал, что сейчас комитет по делам строительства разрабатывает новый градостроительный кадастр. По информации Шибутова, первый вариант этого документа покажут общественности в декабре.
"Будет лучше, если Vision zero сразу заложить в Градкадастр, чтобы он стал документом прямого действия. Нужно закрепить нормативы по островкам безопасности, БРТ, и это будет реальной основой для решений во всем Казахстане, не только в Алматы", - сказал Марат Шибутов.
Больше пешеходов Vision zero ждут пользователи электросамокатов. Ануар Джусупов, директор ассоциации экологического транспорта, рассказал, что сегодня популярность электросамокатов в Алматы превысила популярность метро. В пик сезона на самокатах совершают до 100 тысяч поездок в день. Но отношение к этому виду транспорта негативное как у водителей авто, так и у пешеходов:
"Сегодня, если автомобилист задел самокатчика, редко кто вызывает службы специальные. Наши аварии редко идут в статистику. И Vision zero очень помог бы нам. Мы знаем, что МВД заинтересовано в проекте, но внедрение откладывается, так как, по моим ощущениям, нет широкого общественного запроса на то, чтобы сделать нацпрограмму Vision zero", - констатировал он.
Несмотря на то, что в Алматы его внедряли с такими трудностями, он способствовал снижению числа смертей на дорогах вдвое. Но нынешний показатель - 80 человек в год - всё ещё пугает. Свою лепту вносит соседняя Алматинская область - 463 погибших за год – лидер по числу смертей на дорогах в Казахстане.
Пока на республиканском уровне разрабатывают корректировку нормативов для полноценного внедрения Vision zero, недавно созданный градостроительный совет Алматы начал разрабатывать проекты будущих изменений городского пространства с учётом этой концепции.
"Мы в Градсовете рассмотрели несколько крупных улиц, как и делать, но там вся стратегия касается тротуаров, не затрагивая дорожное полотно. Но в реальности мы должны думать, как на самом деле проектировать дорожное полотно", - полагает Шибутов.
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