О том, как сделать дороги Алматы безопасными для пешеходов, рассказал эксперт

Но опыт мегаполиса показал, что есть немало препятствий для её полноценного внедрения, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Vision zero – это комплексная мера, позволяющая сделать дороги в городах безопасными. В рамках концепции дороги проектируют так, чтобы автолюбители физически не могли допускать аварии, а пешеходы чувствовали себя в безопасности.

Алматы присоединился к Vision zero с 2019 года, встав в один ряд с Чикаго, Нью-Йорком, Лондоном, Сан-Франциско. Теоретически, в Алматы есть островки безопасности на дороге, где пешеходы могут переждать красный свет, а также искусственные неровности вблизи пешеходных переходов и школ, тротуарные мысы, сокращающие путь пешехода через дорогу, исключающие парковку перед переходами. Также постепенно идёт ликвидация поворотных рукавов нерегулируемых. Улица Тимирязева может служить примером реализации так называемой "дорожной диеты" - ещё одного пункта Vision zero. Да и светофоры сейчас дают пешеходам фору при переходе перекрёстка.

Правда, добиться того же эффекта, что в США или ЕС не получилось. Архитектор, представитель Казахстанской ассоциации урбанистов Q88 Давид Камински констатирует, что пока на уровень развитых мегаполисов по Vision zero Алматы не вышел.

По его словам, некоторые пункты, которые декларируются в Vision zero, сегодня противоречат cводу правил Республики Казахстан.

"Например, в своде правил градостроительства написано, что нужно делать полосы проезжей части пошире, радиусы побольше, создать островок безопасности в рамках этих правил - очень сложная задача. И по сути мы не можем адекватно внедрять Vision zero при существующих нормативах. В Алматы в 2017 году для запуска Vision zero акимат выпустил документ "Организация улично-дорожного пространства Алматы", это был временный стандарт. Хотя он имел расплывчатую юридическую силу, соответствовал Vision zero местами", - констатировал Камински.