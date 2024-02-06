О температурных рекордах января рассказали казахстанские синоптики

Казахстанские синоптики рассказали, что в январе 2024 года был побит температурный рекорд 36-летней давности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили синоптики, второй месяц зимы был теплым и осадочным.

По их данным, в течение месяца в стране отмечались резкие колебания температуры: теплые снежные дни часто сменялись ясными и морозными. Первая декада месяца выдалась экстремально теплой. Средняя аномалия температуры воздуха составила выше нормы на один-13 градусов.

"1 января в Мангистауской области на метеостанции (МС) Аккудук температура воздуха днем повысилась до +11,1 градуса, что стало рекордным показателем для этого дня, предыдущий рекорд этого дня был в 2003 году - +8,9 градуса, 8 января на МС Актау днем температура воздуха была +11,1 градуса, перекрыв рекорд 1988 года (+4,7 градуса). 10 января на МС Семей было зафиксировано +6,3 градуса, перекрылся рекорд 1988 года (+1,3 градуса), на МС Павлодар максимальная температура воздуха повысилась до +3,1 градуса, перекрыв рекорд 2018 года (+0,3°С), на МС Балхаш днем воздух прогрелся до +7,1 градуса, перекрыв предыдущий рекорд 1988 года (+1,2 градуса)", - сообщили синоптики.

Как отметили в Казгидромете, в южных регионах и вовсе наблюдалась весенняя погода.

"Так, 10 января на МС Тараз днем воздух прогрелся до +18,6 градуса, перекрыв рекорд 2018 года (+9,1 градуса), на МС Шардара самая высокая температура воздуха составила +15,4 градуса, перекрыв рекорд 2004 года(+10,8 градуса). 14 января на МС Алматы максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, последний раз абсолютный максимум для этого дня был в 2001 года - +10,9 градуса)", - сообщили синоптики.

Также в РГП подчеркнули, что но не обошлось и без морозных дней. Во второй декаде месяца с поступлением холодных воздушных масс из районов Западной Сибири и Арктических морей, температура воздуха в северной половине страны ночью понижалась до -25-40 градусов. В течение месяца в северной половине страны часто наблюдались снегопады, временами сильные, а в южной половине - прошли дожди. На востоке республики прошли осадки, превысившие месячную норму.