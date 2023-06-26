О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву

Глава государства заслушал отчёт об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первое полугодие 2023 года. Президент проинформирован, что по всем ключевым показателям "КазМунайГаз" достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Мирзагалиев доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в частности, о строительстве завода по производству полиэтилена мощностью 1 250 тысяч тонн в год в Атырауской области и гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии в Жанаозене Мангистауской области.

Президенту представлена информация о работе нефтеперерабатывающих заводов, темпах производства и формирования резервов горюче-смазочных материалов. В частности, "КазМунайГаз" намерен совместно с французской компанией Air Liquide реализовать проект, который позволит производить до 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию геологоразведочных работ и привлечению крупных инвесторов к изучению перспективных разведочных участков.